Вода перетворилася на каламутну жижу: до узбережжя Одеси прибило гори сміття (відео)

Природа наситилася людською діяльністю та повертає "артефакти" назад

В Одесі на пляж винесло гори водоростей, що суттєво зіпсувало його зовнішній вигляд. Тим часом місцеві жителі помітили, що окрім водоростей із моря винесло й інші "скарби".

Зокрема один із користувачів мережі звернув увагу на те, що в горах водоростей також зустрічаються серветки, прокладки та інше пластикове сміття. Відео було оприлюднено у telegram-каналі "Курс Одеса".

Автор відео пройшовся вздовж пляжу і показав, що в деяких місцях помітні значні обсяги сміття, що на додаток до водоростей перетворює воду на каламутну жижу.

Він зазначає, що пластикове сміття не розкладається у воді, а тому "у кращому випадку" воно потрапляє на дно, де його присипає піском. Однак у випадку шторму це знову піднімається на поверхню і періодично прибиває до берега.

На відео видно, що автор сильно незадоволений такою ситуацією і цікавиться міською владою, коли це все буде прибрано.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня в Одесі помітили величезний смерч приблизно за півтора кілометра від узбережжя. Місцевих жителів це не дуже налякало, хоча такі явища там трапляються нечасто.