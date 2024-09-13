Поднялся до небес: на Одесском побережье заметили редкое природное явление (видео)

Люди на берегу спокойно наблюдали за происходящим в море

На Одесском побережье днем, 13 сентября, в море заметили большой водяной смерч. Инцидент на видео зафиксировали отдыхающие в районе пляжа Отрада.

Видео загрузили в сеть и опубликовали сразу несколько городских пабликов. Похоже, что смерч не слишком испугал отдыхающих.

Люди на берегу спокойно наблюдают за естественным явлением, продолжают заниматься своими делами или купаются в море.

Заметим, что водяной смерч – довольно редкое явление для Одессы. Характерный вихрь можно было увидеть в море на расстоянии около полутора километров.

Фото издания "Думская"

Смерч был хорошо виден из разных уголков Одесского побережья. Водяной смерч по своей природе похож на обычный, но простирается от дождевых облаков до больших водоемов. Продолжаются такие смерчи обычно не дольше 20 минут и заметить подобное явление в Украине — событие достаточно редкое.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что над Филиппинами ярко взорвался астероид. Очень редкое явление попало на видео очевидцев.