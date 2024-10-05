Русские своих не бросают? Известного "Z-блогера" задержали в России (видео)

Пропагандист воевал против Украины, а был задержан на своей "малой родине" под Ставрополем

Российский пропагандист, военнослужащий ВС РФ Егор Гузенко, более известный как "Тринадцатый", был задержан полицией в Ставропольском крае России. Сам он утверждает, что при задержании его били.

Об этом сообщается на странице Гузенко в Telegram. В российских пабликах сообщили, что Гузенко был объявлен в федеральный розыск.

В сети появились видео задержания Гузенко в городе Новопавловск Ставропольского края. Видео опубликовал в Telegram украинский журналист Денис Казанский. На кадрах видно, что Гузенко повалили на землю и скрутили его, а сам "Z-военкор" разразился нецензурной бранью в адрес полицейских.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!!!

Также было опубликовано видео с Гузенко уже в полицейском участке.

Еще одна "Z-блогерша" Анастасия Кашеварова утверждает, что Гузенко находится в федеральном розыске и в боевых действиях якобы не участвовал. Она пишет, что в России "Тринадцатому" инкриминируют "дискредитацию армии", подделку документов, мошенничество на гуманитарной помощи, экстремизм, угрозы членам семьи, незаконный оборот оружия и передачу Силам обороны Украины данных о месте пребывания подразделений ВС РФ и ЧВК "Вагнер" за деньги.

Также в Сети появилось видео, где бойцы российской армии (позывные "Аид" и "Лабиринт" — ред.) обратились к Гузенко от имени командира подразделения "Ахмат" (состоит из так называемых "кадыровцев" — ред.) Апти Алаудинова.

"Егор никогда не служил в подразделении ЧВК "Вагнер". Мы не позволим никому наговаривать или говорить некрасивые вещи против нашего командования. Мы тебе, Егор, пока что культурно говорим, чтобы впредь таких высказываний с твоей стороны больше не было", — заявили оккупанты.

Кто такой Егор Гузенко ("Тринадцатый")

Исповедующий ультраправые взгляды российский "военкор" Егор Гузенко ведет свой Telegram-канал "Тринадцатый", в котором освещает российское вторжение в Украину. Его персональные данные опубликованы на сайте "Миротворец": Гузенко в украинских СМИ называли вероятно причастным к казни украинского военнопленного через обезглавливание. Напомним, данное видео появилось в 2023 году, а самое преступление, вероятно, было совершено в 2022 году.

Этот военный преступник поддерживал ракетные и дроновые удары по Украине, радовался подрыву плотины Каховской гидроэлектростанции в 2023 году, а также призывал убивать украинцев, в том числе и детей. Кроме того он призывал бить по Украине ядерным оружием.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!!!

Гузенко служил в ВДВ РФ, сам он родом из Ставропольского края. Кроме Украины, воевал еще и в Сирии. Участвовал в криминальных инцидентах на территории России: в 2021 году выстрелил из газового пистолета в лицо прохожему в центре Санкт-Петербурга.

В 2024 году Гузенко разразился критикой в адрес официальных властей РФ. По его словам, "в Кремле сидят предатели, а настоящие патриоты, вроде Гиркина, сидят в тюрьме". Видео опубликовано на странице в соцсети X советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. На кадрах Гузенко прямо назвал Владимира Путина "дедом" и заявил, что тому нужно было действовать более решительно в 2014 году в отношении Украины.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!!!

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном россиянами Донецке ВСУ могли уничтожить минимум шесть офицеров из Северной Кореи.