В центрі Одеси прихильниця Путіна вивішувала прапор РФ: як відреагували перехожі (фото, відео)

Інцидент стався на Європейській площі

В Одесі посеред ночі жінка намагалась "прикрасити" російським триколором постамент колишнього пам'ятника Катерині ІІ. Фігурантку вже затримала поліція.

Як зазначають у Нацполіції області, наразі встановлюються усі обставини справи та вирішується питання кваліфікацію злочину.

"У медіа потрапило відео, на якому жінка піднялась на постамент посеред площі з метою повісити прапор країни-агресора, але їй завадили містяни. Нині особа громадянки встановлена, з нею на місці події працюють поліцейські, вилучаються речові докази", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що деякі пабліки у мережі стверджують, що нібито жінка була у розшуку за сепаратизм. Проте наразі поліція нарешті її затримала.

На відео, які публікували у мережі (обережно багато нецензурної лексики), чутно як містяни та перехожі сильно обурені ситуацією. Але, попри роздратованість перехожих, у фізичну розправу суперечка не перейшла — розібратися у справі покликали поліцію.

У мережі українці обурені ситуацією, адже на третій рік війни в Одесі, де за кілька годин прогримів вибух, внаслідок якого загинули і постраждали люди, вішати триколор — це нонсенс. Деякі люди писали, що злочин жінки слід кваліфікувати як державну зраду за ч. 1 ст. 111 КК України. Вона карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що Одесі місцеві мешканці збирались проти знесення пам’ятників та перейменування вулиць. Зокрема це торкнулось і пам'ятнику російському поету Олександру Пушкіну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві затримали тиктокерку, яка раділа прильотам і хотіла вступити до "Вагнеру".