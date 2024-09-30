В Одессе пикет против сноса памятников: митингующие спорят, пока бюст Пушкина "спрятали" в пакет (фото, видео)

Между митингующими и активистами, которые поддерживают снос памятников и переименование улиц, случилась словесная перепалка

В Одессе под стенами областной военной администрации проходит митинг местных жителей против сноса памятников и переименования улиц. Митингующие отметили, что уже написали петиции в ОВА и ЮНЕСКО.

Об этом в понедельник, 30 сентября, пишет Telegram-канал "Новини.Live Одеса". Там отметили, что участники протеста выступают за сохранение старых названий улиц, а также против демонтажа памятников российским деятелям культуры, называя их частью истории Одессы.

К зданию администрации приехали также и те активисты, которые поддерживают переименование. Между ними и митингующими случилась словесная перепалка.

Как пишет "Думская", возле ОВА собрались люди с плакатами, на которых лозунги против переименования. Организатор пикета Леонид Штекель сказал, что переименование улиц и демонтаж памятников — это разрушение истории Одессы.

"Мы категорически против сноса памятников и переименований улиц. Мы уже написали несколько петиций, в том числе ЮНЕСКО. Это разрушение памятников и истории Одессы. Наша задача напомнить одесситам, что наша история держится на этих людях. И уничтожая память о них, мы уничтожаем Одессу", — пояснил он.

К участникам акции вышла заместитель директора департамента культуры, национальностей, религий и охраны памятников региональной военной администрации Ярослава Резникова. Она отметила, что что процесс деколонизации проходит в соответствии с законом, прозрачно и демократично:

"Есть закон про деколонизацию, мы его выполняем, причем в формате диалога. Никто не вычеркивает этих личностей из истории, работают библиотеки, книжные магазины, можно изучать их творчество", — сказала Резникова.

К слову, на Приморском бульваре в этот же день бюст Пушкина прикрыли розовым пакетом. По словам организаторов Виктории Сибирь и Елены Балабы, этой художественной акцией они хотят отметить необходимость уборки всех имперских и советских символов, столетиями отравляющих нашу страну, пишет "Суспільне. Одеса".

"Убрать и не дать им размножиться. В апреле 1991 года чешский художник Давид Черни раскрасил советский танк в Праге в розовый цвет. После этого Советский Союз вывел свои войска из Чехословакии. Мы надеемся на окончательное уничтожение обломков империи в сердцах и на площадях. Убирайте маркеры российской оккупации со своих голов, своего сознания и наших улиц. Иначе нам не победить", — сказали организаторы.

Справка: в Одессе демонтируют 19 памятников, которые связаны с российской и советской культурой и историей. То же самое связано и с названиями улиц. В списке есть и те монументы, которые ранее уже были снесены. Также Верховная Рада приняла переименование 26 населенных пунктов Одесской области. Они подверглись закону о декоммунизации и деколонизации Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что городу нужны памятники генералу Михаилу Воронцову и российскому писателю Александру Пушкину, а потому их не стоит сносить.