В Киеве задержали тиктокершу, которая радовалась прилетам и хотела поступить в "Вагнер" (видео)

Полиция начинает расследование

В Киеве во время утренней атаки россиян и взрывов женщина записала провокационное видео, возмутившее сеть. В нем она радовалась пускам "Кинжалов", а шедших в укрытие украинцев назвала крысами.

Как пишут в сети, женщина уже задержана. В ходе исследования ее аккаунтов было обнаружено, что у нее пророссийские взгляды. Ведь даже в статусе в Tik Tok у нее написано: "22 годика, я из ДНР".

"Россияне еб*шат по украинцам сильно. Они убегают, как крысы", — сказала женщина на видео.

Девушка записала видео у Южного вокзала столицы, где местные искали укрытие. В настоящее время женщиной уже заинтересовались правоохранительные органы и они проводят "профилактическую" работу.

В полиции подтвердили задержание женщины, которая радовалась обстрелам Киева. Оказалось, что она уроженка Донецкой области, 2001 года рождения. Однако в последнее время проживала в столице. Правоохранители общаются с нарушительницей, решается вопрос о правовой квалификации ее действий.

"Женщина некорректно высказывалась в отношении граждан, направлявшихся к укрытию во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского агрессора", — говорится в сообщении.

Большинство видео женщин в сети посвящены пропаганде России, "ДНР" и ее пророссийской позиции. Так, на одном из них она подпевает в маске с изображением ДНР под российский трек. А другому говорит: "Вагнер, можно как-нибудь в вашу бригаду попасть?"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве скандал с "Защитой Украины" в школах, Минобразования и КГГА показывают друг на друга.