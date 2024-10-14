Рейды продолжаются: в Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК во время концерта

Якобы одного из команды уже отправили на учебу

В Харькове представители ТЦК и СП совместно с полицией провели рейд в клубе, где должен был состояться концерт групп True Tough, Грунт пылает и Mordox. Артистам вручили повестки, из-за чего ближайшие концерты были отменены.

По информации телеграм-канала "Сата дерзко о музле", на месте происшествия работало более 20 сотрудников ТЦК, проверявших документы не только у музыкантов, но и у посетителей.

В СМИ пишут, что у артистов отобрали телефоны. Менеджера к ним не пускали.

Задержанным мужчинам вручили повестки, а одного из членов музыкальной команды — звукорежиссера уже якобы отправили на учебу.

Группа "True Tough"

Группа "Почва Пылает"

Группа "Mordox"

Отметим, что этот рейд прошел накануне благотворительного концерта в Киеве, где музыкальные коллективы должны были принять участие. Однако организатор мероприятия сообщил, что "по причине форс-мажорных обстоятельств" группы не смогли приобщиться к программе концерта в столице.

Пока что в ТЦК не прокомментировали инцидент.

Напомним, вечером 11 октября по всей Украине сотрудники ТЦК вместе с Национальной полицией устроили массовые облавы. Под рейды, которые разыскивали "уклонистов", попали Киев, Харьков, Днепр, Хмельницкий, Винница и другие украинские областные центры.

Так, в Киеве ТЦК пришли во Дворец спорта после того, как завершился концерт группы "Океан Эльзы".

Несмотря на возмущение людей, начались проверки документов и "бусификация". На видео, опубликованных киевскими каналами, можно увидеть, что военные и полицейские игнорируют вопросы от журналистов на месте инцидента, очень грубо разговаривают с обычными людьми (в том числе на русском), а также насильно затягивают в свои микроавтобусы молодых людей, которых объявили "уклонистами".

Рейды также устроили в Харькове, Хмельницком, Днепре, Виннице и других крупных городах. Под прицел "рейдеров" попали в первую очередь рестораны, бары и ночные клубы, где могут находиться много мужчин. Местные каналы опубликовали ряд видео с мест, где можно увидеть людей в военной и полицейской форме. В Днепре полиция и ТЦК гоняются за людьми на улицах, а в Харькове угрюмо шутят, что завтра город будет пустым.

Ранее "Телеграф" писал, что мужчина, станцевавший перед сотрудниками ТЦК в Житомире, стал героем дня в сети. Вероятно, это была справка об отсрочке от призыва.