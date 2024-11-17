Ответ конспирологам: власти объяснили, что доказала массированная атака на Украину

В Кремле не отказывались от своих планов бить по энергетике

Массированная атака по Украине опровергла все слухи о якобы отказе России от ударов по гражданским объектам. Россия накапливала ракеты, чтобы готовить зимние удары по Украине.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко объяснил настоящую тактику армии РФ. По его словам, за последний месяц военные эксперты предупреждали о накоплении ракет Россией. В то же время в медиапространстве распространялись различные теории сговора о "тайных переговорах" и прекращении атак по энергетической инфраструктуре.

" Никаких теорий заговора не существует, есть исключительно сухой расчет. Враг накапливал ракеты для зимних обстрелов, не тратил их и работал дешевыми шахедами", — подчеркнул Юрий Коваленко.

Украинские силы обороны заранее готовились к возможным атакам. Лейтенант призвал украинцев держать кулаки по ПВО.

Напомним, что в Одессе из-за атаки РФ 17 ноября ввели экстренные отключения света. Сообщается, что в городе есть проблемы с водой, светом и отоплением. В ОВА говорят, что в результате атаки пострадала энергетическая инфраструктура Одесщины.