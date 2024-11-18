В Одессе до сих пор тяжелая ситуация со светом. Какие графики будут действовать 18 ноября

В значительной части города света нет еще со вчерашнего дня

После массированного российского обстрела в Украине введены стабилизационные отключения электричества. В понедельник, 17 ноября, в большей части страны, в том числе и в Одессе, они будут действовать в течение всего дня по двум очередям.

"Телеграф" напоминает графики отключения света в Одессе. Как и по всей Украине, абоненты поделены на шесть очередей, которые будут выключаться поочередно.

Проверить к какой группе принадлежит конкретный адрес, можно на сайте ДТЭКа. Смотреть нужно в разделе "Нет электроэнергии?"

Следует отметить, что в Одессе возникли большие проблемы с электроснабжением в результате массированной ракетной атаки утром 17 ноября. Тысячи одесситов остались без света, воды и отопления. Критические объекты города, включая больницы, были переведены на генераторы.

Постепенно свет появляется в городе. Частично была заживлена 4 группа. У абонентов 1-4-6 групп ДТЭК включение света запланировано ориентировочно до 12:00. Во 2-3-5 группы ДТЭК по предварительной информации свет должен появиться до 16:00.

Как сообщал "Телеграф", 18 ноября в Одессе не работает общественный электротранспорт. На замену ему городские власти запустили четыре больших автобуса, полученных от международных партнеров.