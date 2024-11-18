В Одесі досі важка ситуація зі світлом. Які графіки діятимуть 18 листопада

В значній частині міста світла нема ще відучора

Після масованого російського обстрілу в Україні введено стабілізаційні відключення електрики. У понеділок, 17 листопада, в більшій частині країни, зокрема й в Одесі, вони діятимуть протягом усього дня за двома чергами.

"Телеграф" нагадує графіки відключення світла в Одесі. Як і по всій Україні, абоненти поділені на шість черг, які вимикатимуть по черзі.

Перевірити до якої групи належить конкретна адреса, можна на сайті ДТЕКУ. Дивитися треба в розділі "відсутня електроенергія?"

Варто зазначити, що в Одесі виникли великі проблеми з електропостачанням внаслідок масованої ракетної атаки вранці 17 листопада. Тисячі одеситів залишились без світла, води та опалення. Критичні об'єкти міста, включаючи лікарні, було переведено на генератори.

Поступово світло з'являється в місті. Частково було заживлено 4 групу. У абонентів 1-4-6 груп ДТЕК ввімкнення світла заплановано орієнтовно до 12:00. У 2-3-5 групи ДТЕК за попередньою інформацією світло має зʼявиться до 16:00.

Як повідомляв "Телеграф", 18 листопада в Одесі не працює громадський електротранспорт. На заміну йому міська влада запустила чотири великі автобуси, отримані від міжнародних партнерів.