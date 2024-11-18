Интересуют не только военные цели. Генерал объяснил, почему Россия обстреливает Одессу

Силам обороны не хватает средств ПВО

Россияне регулярно обстреливают Одессу. Их интересуют военные цели, а также объекты, связанные с экономикой Украины.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал основатель Благотворительного Фонда "Закроем небо Украины" генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он напомнил, что россияне еще в начале широкомасштабного вторжения планировали десантную операцию в районе Одессы, потому что хотели двигаться в направлении Приднестровья.

Эксперт подчеркнул, что россияне также атакуют местный порт. По словам Романенко, Одесса очень важный город.

Генерал также объяснил, почему не удается сбивать все подлетающие к городу с моря дроны. Он подчеркнул, что БПЛА летят очень низко, а технические возможности Сил обороны ограничены.

"Должны быть корабли дальнего авиационного дозора. А их у нас нет. Надо делать средства радиоэлектронной борьбы, ставить их с моря. Наращивать средства противодействия "шахедам" на побережье", — отметил эксперт.

Напомним, в понедельник, 18 ноября, россияне атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер-М". Ее сбила противовоздушная оборона (ПВО). В результате удара пострадала жилая многоэтажка. Число погибших составило 10 человек, а раненых — 43, из которых четыре ребенка.