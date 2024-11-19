Як Одеса третю добу виживає без світла. Не обійшлося без гумору (відео)

Енергетики дали прогноз щодо відновлення електропостачання

В Одесі після масованої російської атаки 17 листопада залишається складна ситуація з електропостачанням. У місті вже третій день продовжують діяти екстрені відключення світла.

Тим часом жителі міста вимушені шукати вихід з цієї ситуації. Багато міських закладів та установ використовують генератори. Через це в мережі шуткують, що вулиця Дерибасівська перетворилася на "Генераторську".

Містяни заряджають свої гаджети у публічних місцях. А в одному з супермаркетів помітили одеситку, яка прийшла туди посушити волосся за допомогою електричного фену.

Варто зазначити, що у деяких районах Одеси вже почали підключати електроенергію. Проте місцеві жителі жаліються на нестабільну напругу в мережі.

Що кажуть енергетики

У пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що графіки відключень поки не діють. Там наголосили, що протягом двох діб енергетики повернули світло для 714 тисяч родин Одещини, що залишилися без електропостачання внаслідок атаки ворога зранку 17 листопада.

Через надзвичайно складні пошкодження електричних мереж досі залишається знеструмлено майже 5,5 тисяч домівок в області. У ДТЕК наголосили, що ремонти тривають, в планах компанії заживити їх до кінця сьогоднішньої доби.

"Водночас тривають відновлювальні роботи на магістральних енергетичних обʼєктах іншої компанії. На жаль, в області застосовуються екстрені відключення через значне пошкодження енергоінфраструктури. Наші енергетики працюють разом із фахівцями НЕК Укренерго, щоб перейти до прогнозованих графіків стабілізаційних відключень. Це допоможе одеситам і мешканцям області планувати свій час зі світлом", — сказано у повідомленні.

Енергетики закликають тих, у кого вже з'явилося світло, економити електрику і не вмикати одночасно декілька енергоємних приладів, а використовувати їх по черзі. У ДТЕК наголосили, що це допоможе мінімізувати кількість аварійних ситуацій та забезпечити більшу кількість годин зі світлом.

Нагадаємо, вранці 17 листопада в Україні почали запроваджувати екстрені відключення електроенергії. Це пов’язано з масованою ракетною атакою, яку здійснили росіяни.