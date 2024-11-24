К берегам Одессы вынесло неожиданный "подарок" от россиян (фото)

В сети уже обсуждают фото

Под Одессой на берегу моря заметили обломок от российского дрона, который, вероятно, был сбит во время одной из атак. Деталь вынесло волнами на побережье.

Соответствующая информация была опубликована в одном из местных Telegram-каналов. Там же показали фотографию обломка вражеского БПЛА.

На фотографии видно, что это часть от беспилотника Герань-2. После того как Иран стал поставлять свои "шахеды" России, сообщалось, что в РФ нанесли на дроны-камикадзе Shahed-136 маркировку "Герань-2".

Фото: Telegram-канал xydessa

Самый главный минус дрона-камикадзе — очень громкий бензиновый двигатель без глушителя, напоминающего звук мопеда или бензопилы, из-за которого беспилотник можно легко заметить в воздухе.

Точная стоимость дрона "Герань-2" не раскрывается, однако БПЛА "Хищник-1", с которого собственно и скопированы иранские беспилотники-камикадзе Shahed, стоит около $4 млн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре обломки вражеского дрона нашли возле Верховной Рады в Киеве. Повреждений здания не обнаружено. В сети показали фото обломков российского "шахеда".