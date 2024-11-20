Укр

В Киеве с утра прогремели взрывы: что известно

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Взрывы Новость обновлена 20 ноября 2024, 06:18
Взрывы. Фото Колаж "Телеграфа"

Людей просят до отбоя тревоги находиться в безопасных местах

Ранним утром в среду, 20 ноября, в Киеве прогремели взрывы. ПВО работает по российским беспилотникам.

"Внимание! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — предупредил в 05:45 начальник КМВА Сергей Попко.

Взрыв раздался в пригороде столицы и в 6:07. Об этом сообщила корреспондентка "Телеграфа".

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Киева с юга двигался вражеский беспилотник. В 05:52 добавили, что российский беспилотник находился в юго-западной части столицы.

Россияне атакуют не только столицу, но и другие регионы Украины. Ситуация по состоянию на 6:03:

  • вражеские БпЛА на юге Сумщины — курсом на север;
  • вражеские БпЛА на севере Харьковщины — курсом на юг;
  • вражеский БпЛА на юге Черниговщины — курсом на северо-восток;
  • вражеские БпЛА на Киевщине, Винницкой области — курсом на запад.

Как сообщал "Телеграф", в США готовят новый пакет помощи Украине на 275 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы, а также противотанковые ракеты Javelin.

Теги:
#Киев #ПВО #Взрывы #Беспилотники