В Киеве с утра прогремели взрывы: что известно

Людей просят до отбоя тревоги находиться в безопасных местах

Ранним утром в среду, 20 ноября, в Киеве прогремели взрывы. ПВО работает по российским беспилотникам.

"Внимание! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — предупредил в 05:45 начальник КМВА Сергей Попко.

Взрыв раздался в пригороде столицы и в 6:07. Об этом сообщила корреспондентка "Телеграфа".

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Киева с юга двигался вражеский беспилотник. В 05:52 добавили, что российский беспилотник находился в юго-западной части столицы.

Россияне атакуют не только столицу, но и другие регионы Украины. Ситуация по состоянию на 6:03:

вражеские БпЛА на юге Сумщины — курсом на север;

вражеские БпЛА на севере Харьковщины — курсом на юг;

вражеский БпЛА на юге Черниговщины — курсом на северо-восток;

вражеские БпЛА на Киевщине, Винницкой области — курсом на запад.

Как сообщал "Телеграф", в США готовят новый пакет помощи Украине на 275 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы, а также противотанковые ракеты Javelin.