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До берегів Одеси винесло несподіваний "подарунок" від росіян (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
На березі Одещини знайшли неприємний "сюрприз" від росіян Новина оновлена 24 листопада 2024, 13:55
На березі Одещини знайшли неприємний "сюрприз" від росіян. Фото Pixabay

У мережі вже обговорюють фото

Під Одесою на березі моря помітили уламок від російського дрона, який, ймовірно, був збитий під час однієї з атак. Деталь винесло хвилями на узбережжя.

Відповідну інформацію було опубліковано в одному з місцевих Telegram-каналів. Там же показали фотографію уламка ворожого БПЛА.

На фотографії видно, що це частина безпілотника Герань-2. Після того, як Іран став постачати свої "шахеди" Росії, повідомлялося, що в РФ нанесли на дрони-камікадзе Shahed-136 маркування "Герань-2".

Фото: Telegram-канал xydessa

Найголовніший мінус дрона-камікадзе — дуже гучний бензиновий двигун без глушника, що нагадує звук мопеда або бензопили, через який безпілотник можна легко помітити у повітрі.

Точна вартість дрона "Герань-2" не розкривається, проте БПЛА "Хижак-1", з якого власне і скопійовані іранські безпілотники-камікадзе Shahed, коштує близько $4 млн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні уламки ворожого дрону знайшли біля Верховної Ради у Києві. Ушкоджень будівлі не виявлено. У мережі показали фото уламків російського "шахеду".

Теги:
#Одеська область #БПЛА #Герань #Дрон