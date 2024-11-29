Горело вплоть до утра. В Одессе ночью произошел серьезный пожар, что горело (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Одесситы имеют свою версию
В Одессе в пятницу, 29 ноября, в районе Аркадии горел клуб "True man". Местные подозревают поджог.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Там показали видео пожары и заявили, что это не впервые.
Огонь охватил большую площадь здания. О пострадавших и погибших пока информации нет.
Люди в комментариях к публикациям предположили, что это мог быть поджог. Кто-то писал, что клуб хотели закрыть из-за долгов и использовали такой метод.
Были и те, кто говорил, что клуб могли поджечь конкуренты. А другая женщина написала, что это обычная история, ведь до войны уже был пожар.
Что говорят в ГСЧС
В ГСЧС прокомментировали происшествие в клубе. Там отметили, что пожар был масштабным.
"Из-за значительного ветра была угроза распространения огня на рядом расположенные здания, которую пожарным удалось предотвратить", — говорится в сообщении.
На месте работает опытно-испытательная лаборатория для установления причины возгорания. Почти 3 часа понадобилось чрезвычайникам для полной ликвидации.
Ранее "Телеграф" писал, что в селе Баркасово на Закарпатье во время пожара погиб мужчина. Его соседка из-за испуга умерла от инфаркта.