Горело вплоть до утра. В Одессе ночью произошел серьезный пожар, что горело (фото, видео)

Одесситы имеют свою версию

В Одессе в пятницу, 29 ноября, в районе Аркадии горел клуб "True man". Местные подозревают поджог.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Там показали видео пожары и заявили, что это не впервые.

Огонь охватил большую площадь здания. О пострадавших и погибших пока информации нет.

Люди в комментариях к публикациям предположили, что это мог быть поджог. Кто-то писал, что клуб хотели закрыть из-за долгов и использовали такой метод.

Были и те, кто говорил, что клуб могли поджечь конкуренты. А другая женщина написала, что это обычная история, ведь до войны уже был пожар.

Что говорят в ГСЧС

В ГСЧС прокомментировали происшествие в клубе. Там отметили, что пожар был масштабным.

"Из-за значительного ветра была угроза распространения огня на рядом расположенные здания, которую пожарным удалось предотвратить", — говорится в сообщении.

На месте работает опытно-испытательная лаборатория для установления причины возгорания. Почти 3 часа понадобилось чрезвычайникам для полной ликвидации.

Ранее "Телеграф" писал, что в селе Баркасово на Закарпатье во время пожара погиб мужчина. Его соседка из-за испуга умерла от инфаркта.