Женщина умерла от инфаркта, увидев пожар у соседей: детали трагедии на Закарпатье

Происшествие произошло вечером понедельника

В селе Баркасово, что в Закарпатской области, во время пожара погиб мужчина. Его соседка из-за испуга умерла от инфаркта.

Об этом сообщает Mukachevo.net. Отмечается, что пожар возник около 18:00 25 ноября, а его причиной стала домашняя печь.

В доме проживал 60-летний мужчина с инвалидностью и его пожилая мать. Женщина разожгла печь в комнате, где лежал ее сын, а сама пошла в соседнюю комнату, где уснула.

После этого 65-летняя соседка заметила, что из окна идет дым и вызвала пожарных. При этом она разволновалась настолько, что получила инфаркт. Врачи оперативно прибыли на место, но смогли лишь констатировать смерть.

Спасатели обнаружили на месте пожара обгоревшее тело мужчины. Соседи рассказали, что он был не мог двигаться самостоятельно из-за инвалидности, а потому предполагают, что он сгорел живьем.

Как сообщалось ранее, на днях в Закарпатской области 89-летняя женщина сожгла себя заживо. Местные СМИ сообщают, что она была тяжело больна и таким образом покончила с жизнью, чтобы больше не страдать.