Горіло аж до ранку. В Одесі вночі сталася серйозна пожежа, що горіло (фото, відео)

Одесити мають свою версію

В Одесі у п'ятницю, 29 листопада, в районі Аркадії палав клуб "True man". Місцеві підозрюють підпал.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там показали відео пожежі і заявили що це не вперше.

Вогонь охопив велику прощу будівлі. Про постраждалих та загиблих наразі інформації немає.

Люди в коментарях до публікацій припустили, що це міг бути підпал. Хтось писав, що клуб хотіли закрити через борги та використали такий метод.

Були й ті, хто казав, що клуб могли підпалити конкуренти. А інша жінка написала, що це нормальна історія, адже пожежа вже була до війни.

Що кажуть в ДСНС

В ДСНС прокоментували подію у клубі. Там зазначили, що пожежа була масштабною.

"Через значний вітер була загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі, яку вогнеборцям вдалось запобігти", — йдеться у повідомленні.

На місці працює дослідно-випробувальна лабораторія для встановлення причини займання. Майже 3 години знадобилось надзвичайникам для повної ліквідації.

Раніше "Телеграф" писав, що у селі Баркасове, що на Закарпатті, під час пожежі загинув чоловік. Його сусідка через переляк померла від інфаркту.