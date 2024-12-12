Спас пять жизней: ребенок из Одесской области стал посмертным донором органов

Родители дали соглашение

Мальчик из Одесской области стал посмертным донором органов для пяти человек, которые на протяжении многих лет ждали трансплантации. Ребенок умер из-за острого нарушения мозгового кровообращения.

Об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации. Мальчику было всего 13 лет.

Так, 13-летнего мальчика из Одесской области 28 ноября госпитализировали в Захаровскую больницу с острым нарушением мозгового кровообращения. К сожалению, уже 4 декабря медики диагностировали смерть мозга. После этого родители мальчика согласились на донорство.

Благодаря этому пятерым реципиентам провели долгожданную трансплантацию:

легкие пересажены 35-летней матери пятерых детей из Николаевской области;

сердце получил 8-летний мальчик из Днепропетровской области;

почки — 9-летний мальчик из Львова и 6-летний ребенок из Винницкой области;

печень — 17-летняя девушка из Киева.

Операции по пересадки органов длились много часов и над ними работали десятки медиков. Все операции происходили одновременно в нескольких операционных.

Все трансплантации прошли успешно и пациенты находятся в стабильном состоянии.

Напомним, летом 2020 года во Львове в Коммунальной городской клинической больнице впервые провели уникальную операцию — пересадили донорское сердце.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что донором четырех органов стала 45-летняя львовянка, у которой разорвалась аневризма головного мозга. Как отмечают медики, в таких случаях спасти человека невозможно. Родные женщины дали согласие на трансплантацию органов для спасения других жизней.