Спас пять жизней: ребенок из Одесской области стал посмертным донором органов
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Родители дали соглашение
Мальчик из Одесской области стал посмертным донором органов для пяти человек, которые на протяжении многих лет ждали трансплантации. Ребенок умер из-за острого нарушения мозгового кровообращения.
Об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации. Мальчику было всего 13 лет.
Так, 13-летнего мальчика из Одесской области 28 ноября госпитализировали в Захаровскую больницу с острым нарушением мозгового кровообращения. К сожалению, уже 4 декабря медики диагностировали смерть мозга. После этого родители мальчика согласились на донорство.
Благодаря этому пятерым реципиентам провели долгожданную трансплантацию:
- легкие пересажены 35-летней матери пятерых детей из Николаевской области;
- сердце получил 8-летний мальчик из Днепропетровской области;
- почки — 9-летний мальчик из Львова и 6-летний ребенок из Винницкой области;
- печень — 17-летняя девушка из Киева.
Операции по пересадки органов длились много часов и над ними работали десятки медиков. Все операции происходили одновременно в нескольких операционных.
Все трансплантации прошли успешно и пациенты находятся в стабильном состоянии.
Напомним, летом 2020 года во Львове в Коммунальной городской клинической больнице впервые провели уникальную операцию — пересадили донорское сердце.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что донором четырех органов стала 45-летняя львовянка, у которой разорвалась аневризма головного мозга. Как отмечают медики, в таких случаях спасти человека невозможно. Родные женщины дали согласие на трансплантацию органов для спасения других жизней.