Врятував п’ять життів: дитина з Одеської області стала посмертним донором органів

Батьки дали на це згоду

Хлопчик з Одеської області став посмертним донором органів для п’яти осіб, які протягом багатьох років чекали на трансплантацію. Дитина померла через гостре порушення мозкового кровообігу.

Про це повідомили в Одеській обласній державній адміністрації. Хлопчику було лише 13 років.

Так, 13-річного хлопчика з Одеської області 28 листопада госпіталізували до Захарівської лікарні із гострим порушенням мозкового кровообігу. На жаль, уже 4 грудня медики діагностували смерть мозку. Після цього батьки хлопчика погодились на донорство.

Завдяки цьому п’ятьом реципієнтам провели довгоочікувану трансплантацію:

легені пересаджено 35-річної матері п’ятьох дітей з Миколаївської області;

серце отримав 8-річний хлопчик із Дніпропетровської області;

нирки – 9-річний хлопчик зі Львова та 6-річна дитина з Вінницької області;

печінка — 17-річна дівчина з Києва.

Операції з пересадки органів тривали багато годин і над ними працювали десятки медиків. Усі операції відбувалися одночасно у кількох операційних.

Усі трансплантації пройшли успішно та пацієнти перебувають у стабільному стані.

Нагадаємо, влітку 2020 року у Львові у Комунальній міській клінічній лікарні вперше провели унікальну операцію — пересадили донорське серце.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що донором чотирьох органів стала 45-річна львів’янка, у якої розірвалася аневризм головного мозку. Як зазначають медики, у таких випадках врятувати людину неможливо. Рідні жінки дали згоду на трансплантацію органів для порятунку інших життів.