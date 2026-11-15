"Сотни офицеров не поверили": представитель Генштаба призвал парламент рассмотреть дело генерала СБУ Дуки

Формат ВСК, по мнению Ковалева, позволит лучше выяснить все обстоятельства.

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Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев призвал изучить обстоятельства дела генерала СБУ Сергея Дуки в формате парламентской временной следственной комиссии. Он выступил за анализ доказательств, заслушивание свидетелей и аудит деятельности НАБУ и САП.

Свою позицию Ковалев изложил в публикации в Facebook. По его мнению, встреча Дуки после выхода из следственного изолятора многими боевыми офицерами СБУ, в частности, сотрудниками "Альфы", демонстрирует высокое доверие к Дуке.

Представитель Генштаба считает, что обстоятельства дела требуют подробного рассмотрения с исследованием фактов и свидетельских показаний.

"Формат парламентской ВСК, о котором говорил и сам генерал Дука, вполне для этого подойдет. Он позволит выяснить все обстоятельства дела", – отмечает Ковальов.

Андрей Ковалев. Фото: АрмияИнформ

Отдельно он предложил изучить подход антикоррупционных органов к публичному освещению расследований: как готовят материалы для обнародования и определяют время их публикации. Ковальов призвал сделать результаты аудита, работу комиссии и ее выводы максимально открытыми в пределах, допускаемых государственной тайной.

"Ответы нужны хотя бы потому, что сейчас требуют действий не просто "активисты", списанные с войска по сомнительным диагнозам. Этого требуют боевые офицеры, желающие знать правду", — убежден спикер Генштаба.

Сам Дука после освобождения из-под стражи также обратился к народным депутатам с просьбой создать ВСК для изучения деятельности антикоррупционных органов. В то же время его уже пригласили на заседание действующей парламентской комиссии, которую возглавляет народный депутат Алексей Гончаренко.

Что предшествовало ситуации?

Сотрудник Службы безопасности Сергей Дука фигурирует в деле НАБУ и САП "Карфаген". 4 ноября 2026 года ему сообщили о подозрении в участии в преступной организации. По версии следствия, он помогал одному из организаторов избегать разоблачения и поддерживал коммуникацию с должностными лицами других правоохранительных органов. Дука вины не признал и отрицал свою причастность к деятельности колл-центров.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал ему содержание под стражей на 60 дней с альтернативой залогу в 65 миллионов гривен. 13 ноября полную сумму внесли, после чего генерал вышел из СИЗО.