В Одессе девушка предложила продавцу секс взамен на подарок для своего мужа

Получился очень интересный диалог

В одном из городских пабликов Одессы была опубликована переписка женщины по имени Людмила с продавцом серебряной цепочки. И все бы ничего, но девушка предлагает мужчине оральный секс взамен на украшение, которое она хочет подарить своему мужу на день рождения.

Продавец в сообщении отметил, что у него такое "первый раз". В комментариях же под постом люди начали шутить о том, что жены бывают разные.

Судя по переписке, женщину по имени Людмила заинтересовало объявление о продаже серебряной якорной цепочки за 2 250 гривен. Она начала спрашивать у продавца, где и когда можно посмотреть на изделие.

Покупательница также написала о том, что у ее мужа скоро день рождения и она очень хочет подарить ему эту цепочку, но у нее нет денег. После этого она внезапно предложила продавцу оральный секс взамен на украшение.

При этом женщина написала, что можно "встретиться несколько раз". Продавец рассмеялся и написал, что "у него в работе такое впервые".

В комментариях под постом пользователи соцсети осудили такое поведение женщины и начали выражать сочувствие ее мужу:

Напомним, в Одессе пара занялась сексом прямо на пляже средь бела дня. Впрочем, после того как видео разлетелось по сети, нарушителей быстро вычислили и выдали повестки в военкомат, направив их на медосмотр.

"Гормональный всплеск в дальнейшем они могут привести к нормальному балансу во время боевых действий", — написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на территории Труханова острова прохожие стали свидетелями необычной картины — здесь средь бела дня парочка занялась сексом. Стоит отметить, что половой акт происходил в достаточно людном месте неподалеку от оживленной пешеходной тропинки.