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Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета Верховной Рады заявила, что украинский народ должен сам управлять своей страной, а не передавать это право "грантожерам" и международным конкурсным комиссиям.

"Такое государство не принадлежит Украине. У народа должно быть право управлять страной. Грантожеры не могут управлять страной", — подчеркнула она.

По словам Тимошенко, действует целенаправленная схема: сначала атакуют государственный орган, а затем требуют его перезагрузки с участием международников.

"На фронте бойцы держат страну, а в Верховной Раде страну сдают. У нас забирают страну", — заявила Тимошенко.