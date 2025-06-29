"Труссарди?": в Одессе заметили женщину в "горячем" головном уборе (курьезное видео)

Ироничные подписи к видео появляются буквально каждую минуту

Жительница Одессы поразила окружающих своим внешним видом. Её своеобразный головной убор стал поводом для обсуждений.

Курьезное видео прямо сейчас вирусится в сети. На нем запечатлена женщина, которая идет посреди улицы в необычном головном уборе. Многие комментаторы узнали в нем самые настоящие трусы.

Пока остается загадкой, что побудило героиню видео собрать себе лук с таким экстравагантным решением. Однако комментаторов, желающих поупражняться в юморе, уже, кажется, не остановить.

Ироничные подписи к видео появляются буквально каждую минуту.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина в Одессе переполошил город своим внешним видом. Курьез позабавил украинцев, которые принялись гадать, что же побудило так нарядится героя ролика.

Также мы сообщали о том, что в Полтавской области местные уже настолько привыкли к отсутствию разметки на дорогах, что начали шутить над этим. Одно из таких видео стало вирусным.