"Труссарди?": в Одессе заметили женщину в "горячем" головном уборе (курьезное видео)
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Ироничные подписи к видео появляются буквально каждую минуту
Жительница Одессы поразила окружающих своим внешним видом. Её своеобразный головной убор стал поводом для обсуждений.
Курьезное видео прямо сейчас вирусится в сети. На нем запечатлена женщина, которая идет посреди улицы в необычном головном уборе. Многие комментаторы узнали в нем самые настоящие трусы.
Пока остается загадкой, что побудило героиню видео собрать себе лук с таким экстравагантным решением. Однако комментаторов, желающих поупражняться в юморе, уже, кажется, не остановить.
Ироничные подписи к видео появляются буквально каждую минуту.
Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина в Одессе переполошил город своим внешним видом. Курьез позабавил украинцев, которые принялись гадать, что же побудило так нарядится героя ролика.
Также мы сообщали о том, что в Полтавской области местные уже настолько привыкли к отсутствию разметки на дорогах, что начали шутить над этим. Одно из таких видео стало вирусным.