"Долбаный Шанхай". Курьезное видео с дорогами Полтавы завирусилось в сети

Отсутствие разметки вызвало немало шуток

В Полтавской области местные уже настолько привыкли к отсутствию разметки на дорогах, что начали шутить над этим. Одно из таких видео стало вирусным.

Курьезный ролик распространяют местные каналы. На видео видно, что на дороге в Полтаве нет вообще никакой разметки.

"Отсутствие разметки на многих дорогах города намекает, что в Полтаве все равны", — говорится в сообщении.

На ролике также отмечено, что на полтавских дорогах все равны, как перед Богом. И пешеходы, и автомобилисты, и велосипедисты "не имеют никакой" ограничительной разметки.

В комментариях же пользователи восприняли это курьезное видео по-разному. Кто-то просто смеялся и шутил, а кто-то сетовал на власть. Были и те, кто сравнил дороги Полтавы с Шанхаем, где правила дорожного движения почти не соблюдаются.

Были среди комментариев и очень остроумны: "Обычно разметка — это о дороге, а Полтава — это город путей, направлений, троп, экстремальных трасс, но точно не город дорог".

Почему в Полтаве нет разметки на дорогах

Еще в апреле 2025 года власти города дали ответ на этот вопрос, отметив, что весь вопрос в деньгах. А точнее в сбережении финансирования. Как отметила спикер Полтавского горсовета Марина Серова, передает "Суспільне", в Полтаве дорожную разметку обновляют один раз в год.

"Ежегодно на нанесение разметки на улицах Полтавы тратят около 10 миллионов гривен. Этой суммы хватает на обновление разметки только раз в год — обычно в конце лета или начале осени. Если наносить разметку дважды в год, бюджет придется увеличить до 22 миллионов гривен", — сказала спикера.

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