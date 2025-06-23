"Проиграл в карты?": мужчина в Одессе переполошил город своим внешним видом (курьезное видео)

Многие украинцы в комментариях принялись придумывать шутки к ролику

Мужчина из Одессы стал героем вирусного видео из-за своего необычного наряда. Курьез позабавил украинцев, которые принялись гадать, что же побудило так нарядится героя ролика.

Соответствующее видео распространяют местные паблики. Авторы поста иронично добавляют подпись "обычное утро".

На кадрах можно увидеть мужчину, уверенно шагающего по улице в наряде, напоминающем гавайские одеяния. Шею и голову он решил украсить венками, а пояс прикрыть юбкой. Правда, видимо, герой видео все же решил перестраховаться, а поэтому полупрозрачная юбка была надета поверх шорт.

Многие украинцы в комментариях принялись придумывать шутки к ролику и гадать, что же побудило мужчину так нарядится. Одной из популярных версий среди комментаторов является спор.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинец нашел необычное применение двигателю дрона РФ и стал героем мемов.

Также мы рассказывали о том, как все проблемы с НМТ показали в одном курьезном видео.