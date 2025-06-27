"Хочешь снять показания? Корми!" Пернатые хранители счетчика насмешили украинцев (видео)

Курьезное видео завирусилось в сети

Птица сделала гнездо в металлическом ящике, который защищает газовый счетчик от непогоды. Она не только успела отложить там яйца, но уже выкармливает птенцов.

Соответствующее видео разместили в TikTok. Владелец дома, к которому подключен счетчик, обнаружил четыре распахнутых клюва при попытке снять показания.

Очевидно "орлята" ожидали, что их покормят. К слову, на кадрах невозможно понять, какой это вид птиц, поскольку, кроме клювов "голодающих" ничего не видно.

Металлический ящик размещен на наружной стене частного дома. Внутри него под счетчиком – большая охапка сена или чего-то похожего, посередине которой и подрастают птенцы.

К слову, птицы могут вить гнёзда в самых неожиданных местах, что бывает вызвано разными факторами, включая отсутствие подходящих традиционных мест, стремление к безопасности или просто случайность.

Пернатые проникают на чердаки, в подвалы, сараи и даже в жилые помещения. Они нередко селятся на карнизах, в водосточных трубах, на кондиционерах, а иногда даже на светофорах.

Ранее мы писали, что голуби на даче, в саду или даже на балконе могут стать настоящей проблемой летом. Птицы в поисках пищи могут осаждать ваш балкон или летнюю террасу, при этом бессовестно гадя на все поверхности. Однако есть способы, как их отвадить со своего двора или дачи.