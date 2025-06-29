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"Труссарді?": в Одесі помітили жінку в "гарячому" головному уборі (курйозне відео)

Автор
Денис Подставной
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Автор
"Труссарді?": в Одесі помітили жінку в "гарячому" головному уборі (курйозне відео)

Іронічні підписи до відео з’являються буквально щохвилини

Мешканка Одеси вразила оточуючих своїм зовнішнім виглядом. Її своєрідний головний убір став приводом для обговорень.

Курйозне відео прямо зараз віруситься в мережі. На ньому знято жінку, яка йде посеред вулиці в незвичайному головному уборі.

Поки що залишається загадкою, що спонукало героїню відео зібрати собі лук з таким екстравагантним рішенням. Проте коментаторів, які бажають повправлятися в гуморі, вже, здається, не зупинити.

Іронічні підписи до відео з’являються буквально щохвилини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловік в Одесі переполошив місто своїм зовнішнім виглядом. Курйоз потішив українців, які почали гадати, що ж спонукало так одягатися героя ролика.

Також ми повідомляли про те, що на Полтавщині місцеві вже настільки звикли до відсутності розмітки на дорогах, що почали жартувати над цим.

Теги:
#Одеса #Відео #Курйоз