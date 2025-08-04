Куча туристов среди руин. Как сейчас выглядит пострадавший от атаки "Привоз"

Больше всего 24 июля пострадал фруктовый пассаж

Легендарный рынок "Привоз" понемногу приходит в себя от недавней атаки россиян. Люди продолжают продавать продукты и не только, а покупателей меньше не становится.

Об этом свидетельствуют опубликованные в сети видео. На них видно, как побитый, но не покоренный "Привоз", продолжает работать.

""Привоз" потихоньку оживает", — говорится в сообщении.

На видео видно, что люди продают товары даже у развалин и изуродованных частей рынка. Вокруг еще валяются обломки стекла и кровли, но одесситы продолжают работать. К слову, покупателей на рынке достаточно много. На фоне поврежденных и обгоревших зданий, работающий "Привоз", выглядит как символ силы и несокрушимости.

Даже магазины, где разрушены вторые этажи, выбиты окна или двери, работают и ждут клиентов. Кое-где нет света, но работают генераторы. Местами уже залатали выбитые окна.

Напомним, что в ночь на 24 июля в результате российской атаки на Одессу загорелся легендарный рынок "Привоз", который был визитной карточкой курортного города. Больше всего пострадал фруктовый пассаж, который уже сейчас работает по полной. После удара немало павильонов и торговых точек сгорело, а стены повредило. Кое-где сохранились фрукты, овощи и продукция, однако вокруг валялись обломки зданий, металлические конструкции и т.д.

Добавим, что "Привоз" — легендарный центральный рынок Одессы, который существует уже около 200 лет. Он является одним из самых больших рынков Украины, который сохраняет свой аутентичный одесский колорит.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит Краматорск после российской атаки.