Побит, но не покорен. Как сейчас выглядит легендарный "Привоз" после атаки (репортаж)

Россия атаковала Одессу "шахедами"

В результате российского удара по Одессе значительные повреждения получил один из крупнейших рынков "Привоз". Спасатели уже потушили пожар, а люди приобщились к ликвидации последствий.

На месте инцидента побывала корреспондентка "Телеграфа" Валерия Куценко. Отмечается, что Россия ударила по Одессе дронами, один из "шахедов" упал на территории рынка.

"В результате атаки в городе вспыхнули пожары, повреждены гражданские объекты, в том числе жилая многоэтажка, рынок "Привоз", АЗС и архитектурные памятники в центре", — говорится в сообщении под видео.

"Привоз" после удара России, Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Как сейчас выглядит "Привоз", Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Спасатели и люди ликвидируют последствия атаки, Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

На фото видно, что спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки и разбирать завалы. Владельцы и работники магазинов, торговых точек также приобщились к работам. Разрушения получили не только точки на "Привозе", но и здания вокруг. Повсюду вылетели окна, выбило стекла, кое-где повреждены металлические конструкции.

На дорогах валяются обломки стекла, бетона и металла, кровля построек, движение транспорта временно приостановлено. Точные убытки удара по "Привозу" еще устанавливаются, разрушения значительные. Однако украинцы с самого утра приобщились к ликвидации последствий и прилагают немало усилий, чтобы как можно скорее возобновить работу легендарного рынка Одессы.

Разрушенное здание, Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Магазин игрушек после атаки, Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Как сейчас выглядит "Привоз", Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Отметим, что "Привоз" — легендарный центральный рынок Одессы, который существует уже около 200 лет. Он является одним из самых больших рынков Украины, который сохраняет свой аутентичный одесский колорит. 24 июля Россия ударила не просто по гражданскому объекту, а по историческому достоянию Одессы и Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 22 июля Одесса также оказалась под атакой. Была повреждена жилая инфраструктура, сгорело административное здание и припаркованные на улице автомобили.