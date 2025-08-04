Натовп туристів серед руїн. Як зараз виглядає постраждалий від атаки "Привоз"

Найбільше 24 липня постраждав фруктовий пасаж

Легендарний ринок "Привоз" потроху оговтується від нещодавньої атаки росіян. Люди продовжують продавати продукти і не тільки, а покупців менше не стає.

Про це свідчать опубліковані у мережі відео. На них видно, як побитий, але не скорений "Привоз", продовжує працювати.

""Привоз" потихеньку оживає", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що люди продають товари навіть біля руїн та понівечених частин ринку. Навколо ще валяються уламки скла та покрівлі, але одесити продовжують працювати. До слова, покупців на ринку досить багато. На тлі понівечених та обгорілих будівель, працюючий "Привоз", виглядає як символ сили і незламності.

Навіть магазини, де зруйновано другі поверхи, вибито вікна чи двері, працюють і чекають на клієнтів. Подекуди немає світла, але працюють генератори. Місцями вже залатали вибиті вікна.

Нагадаємо, що у ніч на 24 липня внаслідок російської атаки на Одесу загорівся легендарний ринок "Привоз", який був візитівкою курортного міста. Найбільше постраждав фруктовий пасаж, який вже зараз працює на повну. Після удару чимало павільйонів та торгівельних точок згоріло, а стіни понівечило. Подекуди збереглись фрукти, овочі та продукція, однак навколо валялись уламки будівель, металеві конструкції тощо.

Додамо, що "Привоз" — це легендарний центральний ринок Одеси, який існує вже близько 200 років. Він є одним з найбільших ринків України, який зберігає свій автентичний одеський колорит.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає Краматорськ після російської атаки.