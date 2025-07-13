Эпичная непогода всю ночь кошмарила Украину: где много разрушений, раненые и погибший (видео)

В результате падения дерева, в том числе, пострадал ребенок

Ночью 10 июля ряд городов Украины накрыла сильная непогода, в результате которой погиб один человек и есть пострадавшие. Ветер был такой силы, что буквально срывал крыши домов, валил деревья и даже повалил поворотный башенный кран.

Больше всего непогода затронула Харьков и область, Днепр и Полтаву. "Телеграф" собрал информацию о последствиях ночного буйства природы.

Дожди этой ночью сопровождались сильным ветром, а также грозами.

Харьков и область

Согласно данным ГСЧС Украины, в Первомайском на Харьковщине в результате падения дерева погибла 56-летняя женщина.

В Салтовском районе Харькова порывами ветра сорвало крышу частного дома, пострадали 3 человека.

В Основянском районе в результате падения дерева пострадала 7-летняя девочка.

В Шевченковском районе в результате падения дерева на легковой автомобиль пострадал мужчина.

В Слободском районе упал поворотный башенный кран. Без пострадавших.

В Харьковском районе от ст. Катыловка в сторону города Мерефа упало дерево на электрический поезд. Информация о пострадавших не поступала.

Днепр

Днепр также накрыл сильный ураган. Местные жители опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, как молния ударила буквально рядом с многоэтажным домом.

До этого в Днепропетровской области прошел сильный град. Впечатляющие кадры были обнародованы в сети.

Полтава

Поздним вечером Полтаву начали заливать сильные дожди, а в небе виднелись яркие молнии.

В результате ночной непогоды в городе повалило деревья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ближайшие дни температура воздуха поднимется выше +40 градусов.