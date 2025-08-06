Четвертый месяц лета отменяется? Сентябрь удивит украинцев погодой

Сентябрь обещает быть достаточно типичным для начала осени

Погода в сентябре в первой декаде порадует украинцев чуть ли не летним теплом. Но затем температура будет постепенно снижаться.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. Он рассказал, какой будет погода в сентябре.

По его словам, первые дни сентября будут погожими. Осадков и сильного ветра не предвидится. А вот, к концу первой декады температура начнет снижаться. Деркач говорит, что особенно это будет ощутимо ночью. В этот период также возрастет вероятность осадков, однако они будут достаточно слабые, пояснил метеоролог.

Что интересно, погода в сентябре 2024 действительно была теплой, даже жаркой. По данным Украинского гидрометеорологического центра, температурные показатели достигали даже +33 градусов тепла.

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Вторая декада будет достаточно влажной, как говорит синоптик. Осадки будут умеренные, а вот середина луны отметится усилением дождей.

"Температура снизится, и уже будет ощущаться "дыхание" осенних дней. В конце второй декады осадков станет меньше, а в отдельных регионах они полностью пройдут", — сказал Деркач.

Третья декада сентября в самом начале снова отличится дождями. Температура снизится, особенно ночью, впрочем, заморозков ждать еще рано.

В 20 числах сентября осадков станет гораздо меньше, а к концу месяца уже начнет вырисовываться хорошая погода без осадков, да и температура воздуха повысится.

По словам Владимира Деркача, сентябрь обещает быть достаточно типичным для начала осени: с постепенным переходом от летнего тепла к умеренно прохладной погоде с периодическими осадками.

Ранее Телеграф писал, что народный синоптик считает, что осенью и в декабре украинцы смогут насладиться тремя периодами тепла.