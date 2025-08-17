"Бесплатный протеин". В Одессе рыбу хотели есть не только люди (видео)

Украинцы отреагировали

На одесском рынке "Привоз" покупатели обнаружили червей в сушеной рыбе. Украинцы уже отреагировали на это.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, публикуя шокирующие фото. На изображении отчетливо видно, как из мяса рыбы выползают белые червеобразные паразиты.

У рыбы признаки порчи — потемневшая кожа и неестественный вид мяса. Покупатель держит рыбу в руках, показывая масштабы заражения.

Скорее всего, мужчина успел съесть часть рыбы. На его лице было что-то белое, очень похожее на червь.

Медики категорически не рекомендуют употреблять такую рыбу в пищу. Кроме паразитарных заболеваний, в подобных продуктах может развиваться ботулизм — одна из самых опасных инфекций, которая в отдельных случаях может привести к летальному исходу.

Покупателям советуют тщательно проверять свежесть рыбы перед покупкой и обращать внимание на внешний вид, запах и структуру мяса. При обнаружении подобных случаев рекомендуется немедленно обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу.

Реакция украинцев

После публикации шокирующих кадров с червями в рыбе из одесского Привоза в местных телеграмм-каналах разгорелась оживленная дискуссия среди горожан.

Многие пользователи выразили отвращение и сразу к увиденному. Часть одесситов отнеслась к инциденту с юмором, предлагая "дать три кило" такой рыбы или шутя о "бесплатном протеине". Кто-то даже пошутил, что теперь есть "опарыш для рыбака" — имея в виду самих червей как наживку.

Среди комментариев прозвучали и серьезные беспокойства. Люди обсуждали, что лучше вообще не покупать рыбу в столь жаркий период, особенно летом, когда продукты быстро портятся. Некоторые поделились своим опытом, рассказав, что никогда в жизни не видели ничего подобного.

Отдельные пользователи выразили мнение, что проблема не только в рыбе – они предполагают, что подобные вещи могут случаться и с другими продуктами на рынке. Кто-то заметил, что в супермаркетах и базарах теперь вообще лучше не брать рыбу.

