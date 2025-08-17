"Безкоштовний протеїн". В Одесі рибу хотіли їсти не тільки люди (відео)

Українці відреагували

На одеському ринку "Привоз" покупці виявили червʼяків у сушеній рибі. Українці вже відреагували на це.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, публікуючи шокуючі фото.На зображенні чітко видно, як із м'яса риби виповзають білі червоподібні паразити.

Риба має ознаки псування — потемніла шкіра та неприродний вигляд м'яса. Покупець тримає рибу в руках, демонструючи масштаби зараження.

Скоріше за все чоловік встиг зʼїсти частину рибини. На його обличчі було щось біле, яке дуже схоже на червʼяк.

Медики категорично не рекомендують вживати таку рибу в їжу. Крім паразитарних захворювань, у подібних продуктах може розвиватися ботулізм — одна з найнебезпечніших інфекцій, яка в окремих випадках може призвести до летального наслідку.

Покупцям радять ретельно перевіряти свіжість риби перед покупкою та звертати увагу на зовнішній вигляд, запах та структуру м'яса. У разі виявлення подібних випадків рекомендується негайно звернутися до санітарно-епідеміологічної служби.

Реакція українців

Після публікації шокуючих кадрів з червʼяками у рибі з одеського Привозу в місцевих телеграм-каналах розгорілась жвава дискусія серед містян.

Багато користувачів висловили огиду та відразу до побаченого.Частина одеситів поставилася до інциденту з гумором, пропонуючи "дати три кіло" такої риби або жартуючи про "безкоштовний протеїн". Хтось навіть пожартував, що тепер є "опариш для рибалки" — маючи на увазі самих червʼяків як наживку.

Серед коментарів прозвучали й серйозні занепокоєння. Люди обговорювали, що краще взагалі не купувати рибу в такий спекотний період, особливо влітку, коли продукти швидко псуються. Деякі поділилися власним досвідом, розповівши, що ніколи в житті не бачили нічого подібного.

Окремі користувачі висловили думку, що проблема не тільки в рибі — вони припускають, що подібні речі можуть траплятися і з іншими продуктами на ринку. Хтось зауважив, що в супермаркетах та на базарах тепер взагалі краще не брати рибу.

