В заведении известного ресторатора во Львове массово отравились люди: владелец уже объяснил, что произошло

Сеть ресторанов "Китайский привет" популярна в Украине

14-15 июля во Львове состоялось открытие нового заведения известного ресторатора Михаила Кацурина. В городе начало работать заведение "Китайский привет" – один из сети ресторанов азиатской кухни. Уже в среду, 16 июля, владелец сообщил об отравлении.

Об этом Кацурин написал на своей странице в Instagram. По его словам, симптомы отравления проявились у как минимум 11 гостей, а сам он также попал в инфекционное отделение.

"Я отравился в собственном ресторане во Львове. И, к сожалению, не только я. По состоянию на сейчас 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления", – сообщил Кацурин.

Предварительной причиной отравления он назвал яйца и яичный крем в десертах, которые подавали 14 и 15 июля. В настоящее время заведение временно закрыто.

По словам ресторатора, команда:

возместит расходы на лечение всем пострадавшим и будет поддерживать с ними связь;

обратилась в санэпидемслужбу, которая уже провела проверку персонала, поверхностей и продуктов;

утилизирует все остатки продуктов в ресторане, вне зависимости от результатов анализов;

публично сообщит результаты проверки как гостям, так и общественности.

Надежда Дорофеева на открытии заведения "Китайский привет" во Львове

"Я тоже ложусь в инфекционку, потому что состояние паскудное", — отметил Кацурин. Он призвал всех, кто также испытывает симптомы отравления после посещения ресторана, обратиться в администрацию через Instagram-аккаунт заведения.

Открытие ресторана "Китайский привет" во Львове

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Музыкальное шоу "Караоке на Майдане" вернулось после шестилетнего перерыва и снова путешествует по Украине в поисках новых голосов. После 20 лет на экранах программа возобновилась с постоянным ведущим Игорем Кондратюком. Команда проекта посетила и Львов.