Никогда не ешьте эти сливы, чтобы не навредить себе

Удерживайтесь, если сомневаетесь

На рынке и в магазинах появилось много слив. Однако не все плоды безопасны для потребления.

"Телеграф" расскажет, какие сливы не стоит есть. Это может навредить вам.

Сливы с признаками брожения

Если плод имеет кисловатый или алкогольный запах, мягкую консистенцию, темные пятна или сочится – он начал бродить. Такие сливы могут вызвать отравление.

Незрелые зеленые сливы

Незрелые плоды содержат большое количество кислоты, которая раздражает слизистую желудка. Особенно осторожны должны быть люди с гастритом или повышенной кислотностью.

Сливы с белоснежным налетом, не смываемым водой

Это может быть признаком обработки химическими средствами или плесенью. Даже если плод смотрится целым, употреблять его не стоит.

Сушеные сливы с чрезмерным блеском

Если чернослив выглядит неестественно сверкающим, это может свидетельствовать об обработке глицерином или жиром для лучшего товарного вида. Такие добавки не всегда безопасны.

Что делать

Выбирайте сливы без пятен, трещин и резкого запаха. Мойте плоды теплой водой перед употреблением. Храните в холодильнике не больше 3–5 дней. Если есть сомнения – лучше удержаться.

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