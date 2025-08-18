Атаковали важную цель оккупантов. В Донецке прогремели мощные взрывы (фото, видео)

Там был размещен личный состав для опрокидывания на Покровское направление.

Взрывы в Донецке раздавались в ночь на 18 августа. Дроны могли атаковать объект, где находились русские военные.

Об этом сообщали местные и российские Telegram-каналы. В разных районах города были слышны взрывы.

Об их причинах не сообщалось, однако после города видели густой дым от пожара. Местные жители утверждают, что громко было из-за атаки дронов.

В результате прилетов и падения обломков, вспыхнули пожары и наблюдается задымление. Информация о последствиях атаки пока отсутствует.

По данным Telegram-канала "Андрющенко-Time", удар пришелся на здание в Ленинском районе по адресу: проспект Гонимова, 17А. В оккупированном Донецке могли атаковать объект, где находились русские военные.

Вероятно, речь идет о бывшем интернате №1. Канал Supernova+ сообщает, что совсем недавно там был размещен личный состав для опрокидывания на Покровское направление.

"Донецк. Было очень громко… минимум три взрыва… в Ленинском что-то горит — говорят, что взрывается, когда горит…" — сообщает Supernova+.

