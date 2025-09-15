Джип охраны Порошенко устроил автокатастрофу в Одессе: машину пострадавшей опрокинуло на крышу (фото)

Охрана народного депутата Петра Порошенко устроила серьезную автокатастрофу в Одессе. По данным источников, авария произошла днем 13 сентября на перекрестке улиц Еврейская и Караванская.

Внедорожник, в котором находился руководитель охраны Порошенко по фамилии Стебловский, проигнорировал красный сигнал светофора и на большой скорости врезался в другой автомобиль, за рулем которого находилась женщина. От мощного удара ее авто опрокинулось на крышу.

Очевидцы сообщают, что начальник охраны Порошенко сразу снял номерные знаки с обеих машин, чтобы невозможно было идентифицировать владельцев и избежать ответственности.

Ни Петр Порошенко, ни его представители ситуацию публично не комментировали.

Это не первый случай ДТП с участием автомобилей сопровождения народного депутата. Ранее в Киеве кортеж Порошенко сбил 88-летнего пенсионера.

В настоящее время идет проверка всех обстоятельств происшествия.