Не Taurus, но тоже неплохо: Канада готовится передать Украине ракеты

У Канады есть десятки тысяч таких ракет, которые может передать Украине

Канада в скором времени примет решение о передаче авиационных ракет CRV7 Украине. У страны есть 83 тысячи таких старых ракет, которые она планировала утилизировать, но передумала, особенно после просьб Украины отдать это оружие, как военную помощь.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр. По его словам, сейчас проводится проверка безопасности транспортировки ракет, которая займет несколько дней.

"Сейчас мы проверяем, можно ли безопасно транспортировать эти боеприпасы. Как только мы это определим, а это должно произойти в ближайшие несколько дней, мы доставим их в Украину как можно быстрее", – заверил он.

CRV7 — канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со складывающимся оперением, предназначена для ударов по наземным целям. Была разработана в начале 1970-х годов. Может пробивать самолетные защитные ангары советского образца. Самая мощная штурмовая неуправляемая ракета стран Запада.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что до конца мая 2024 года Украина получит от Канады 10 надувных лодок с жестким корпусом Zodiac Hurricane Technologies. Общая стоимость – около 20 млн долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Германия объявила о передаче Украине шести своих вертолетов, снятых с использования несколько лет назад. Речь о вертолете Sea King.