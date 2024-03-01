Украине придется отправлять войска во Францию или Канаду? Политолог объяснил интересный пункт в соглашениях о безопасности

Украина может оказывать, в том числе, военную помощь этим странам

В соглашениях в сфере безопасности с Британией, Францией и Канадой есть одно отличие от других. В случае агрессии против этих стран Украина должна будет предоставить им военную поддержку. Однако в данном случае есть нюанс.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал "Телеграфу" все тонкости этого условия. По его словам это не означает, что Украине необходимо будет отправлять свои войска, чтобы разобраться с проблемами партнеров.

"Участники (соглашения. – Ред.) стремятся, чтобы военный потенциал Украины был на таком уровне, который будет гарантировать в случае внешней военной агрессии против Франции способность Украины оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками", — говорится в соглашении, подписанном Зеленским и Макроном. Подобные формулировки также есть в соглашениях с Канадой и Британией.

Рейтерович подчеркнул, что в данном случае речь больше идет о консультациях, обмене опытом, а также, возможно, обмене опытом и, возможно, миротворческих миссиях, опыт которых у Украины уже есть.

"Не думаю, что речь идет о проблемах или конфликтах на территориях этих стран, но если в других частях мира будет угроза их национальным интересам, Украина может оказывать в том числе военную помощь. Но я бы на это смотрел сквозь призму, условно говоря, миротворческих сил. Опыт такой у Украины есть, и если бы не война, которую Россия развязала против нас, я бы не удивился, если бы наши военные появились на Ближнем Востоке, или имели какое-то отношение к тем операциям, которые на сегодняшний день планирует Европейский Союз против хуситов", — сказал политолог.

Также он добавил, что эти соглашения не означают обязательство Украины отправлять своих военных, которые будут воевать за них. Все будет происходить через договоренности.

"Эти соглашения действуют для двух сторон, и это в определенной степени повышает нашу геополитическую значимость. Но не значит, что мы обязаны предоставить странам определенное количество войск, которые будут за них воевать, и руками украинцев решать свои вопросы. Все будет происходить через договоренности, консультации, и по их результатам будут приниматься те или иные решения", — говорит политолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 марта президент Украины Владимир Зеленский премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности.