Не Taurus, але теж непогано: Канада готується передати Україні ракети

Канада має десятки тисяч таких ракет, які може передати Україні

Канада незабаром прийме рішення щодо передачі авіаційних ракет CRV7 Україні. Країна має 83 тисячі таких старих ракет, які планувала утилізувати, але передумала, особливо після прохань України віддати цю зброю, як військову допомогу.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер. За його словами, зараз проводиться перевірка безпеки транспортування ракет, яка займе кілька днів.

"Зараз ми перевіряємо, чи можна безпечно транспортувати ці боєприпаси. Як тільки ми це визначимо, а це має відбутися протягом найближчих кількох днів, ми доставимо їх до України якнайшвидше", – запевнив він.

CRV7 — канадська авіаційна некерована ракета калібру 70 мм з оперенням, що складається, призначена для ударів по наземних цілях. Була розроблена на початку 1970 років. Може пробивати літакові захисні ангари радянського зразка. Найпотужніша штурмова некерована ракета країн Заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця травня 2024 року Україна отримає від Канади 10 надувних човнів з жорстким корпусом Zodiac Hurricane Technologies. Загальна вартість — близько 20 млн доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Німеччина оголосила про передачу Україні шести своїх гелікоптерів, знятих з використання кілька років тому. Мова про вертольоти Sea King.