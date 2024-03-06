Депутат Бундестага призывает к эмбарго на поставки в РФ сырья для боеприпасов

Поставки в Россию со стороны стран Запада сырья, используемого для производства взрывчатых веществ, недопустимы

Необходимо применить санкции в отношении компаний, поставляющих нитроцеллюлозу в Россию, и ввести эмбарго на поставки в РФ: нитроцеллюлозы, хлопковой целлюлозы и хлопка, которые используются в рамках производства боеприпасов.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага (ХДС/ХСС), член комитета по иностранным отношениям Родерих Кизеветтер.

"То, что западные партнеры, в том числе Германия, продолжают поддерживать российскую военную машину, поставляя россиянам сырье для производства взрывчатых веществ (нитроцеллюлозу), вызывает тревогу. Тот факт, что Германия является одним из основных поставщиков и с 24 февраля 2022 года была осуществлена 41 поставка на сумму почти 4 миллиона долларов, шокирует, но не удивляет. Такая ситуация обусловлена тем, что Германия по-прежнему не справляется с выполнением санкций и выступает за сохранение лазеек в санкционном режиме, вместо его усиления", — заявил парламентарий.

"Я выступаю за расширение санкционного режима и введение санкций в отношении поставщиков нитроцеллюлозы в Россию, а также за внесение в санкционный список других критически важных материалов – в конечном итоге необходимо полное эмбарго на поставку в Россию сырья для производства боеприпасов: нитроцеллюлозы, хлопковой целлюлозы и хлопка", — подытожил Родерих Кизеветтер.

Напомним, Центр оборонных реформ опубликовал доклад "Российская снарядная коалиция: кто и как помогает РФ производить боеприпасы", согласно которому значительная часть сырья (нитроцеллюлозы), используемого Россией для производства боеприпасов, поставляется из стран — членов НАТО и стран — партнеров Североатлантического альянса. Главными такими поставщиками являются Тайвань, Германия и Турция. Также в докладе отмечается, что Китай, который до 2022 года не поставлял нитроцеллюлозу в РФ, по состоянию на конец 2023 года стал крупнейшим поставщиком.