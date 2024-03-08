Германия также заявила об угрозе терактов в Москве: есть отличие от заявления США

Куда немцам не нужно ехать

Германия вслед за США и другими странами также призвала своих граждан избегать мест массовых скоплений людей в Москве из-за риска терактов. А также не посещать области РФ, которые граничат с Украиной.

Если же поездки не избежать – быть особенно бдительными в общественных местах, по возможности – не посещать их. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Германии.

В отличие от заявления других посольств, немецкая дипломатия упомянула потенциальный риск от атак беспилотников. Там предостерегают от поездок в приграничные с Украиной административные области, а именно: у Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую, Краснодарскую области.

"За последние месяцы Москва и особенно ее южные окрестности несколько раз подвергались атакам беспилотников. На данный момент они причинили ограниченный материальный ущерб. Нельзя исключать и дальнейшие нападения. То же самое касается возможных атак на сеть общественного транспорта, особенно на движение поездов", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, у России может быть "горячий" компромат против Германии. То есть, российский диктатор Владимир Путин мог получить секс-видео немецких политиков и офицеров.