На шаг ближе к вступлению в ЕС: Еврокомиссия приняла важное решение, о нем рассказал Шмыгаль

Очередное доказательство успехов и трансформации Украины, считает премьер

Во вторник, 12 марта, Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Европейский Союз. Соответствующиее предложения были предоставлены Совету ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Наша страна стала еще на шаг ближе к вступлению в ЕС.

"Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз! Соответствующие предложения представлены Совету ЕС. Мы стали еще на шаг ближе к старту переговоров и нашему членству в Европейском Союзе", — написал глава украинского правительства.

Шмыгаль отметил, что утверждение переговорной рамки также является свидетельством трансформации Украины. В заявлении он указал главный приоритет правительства страны.

"Этот шаг — свидетельство достижений Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС. Приоритет нашего правительства — сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее", — заявил Шмыгаль.

Отметим, что начало переговоров о вступлении нашей страны в ЕС утвердили в декабре после длительных дискуссий. Но фактически процесс не запущен до сих пор. Переговорную рамку только утвердили.

Для вступления Украины в ЕС законодательство страны должно соответствовать требованиям Союза. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о скрининге законов нашей страны. Их будут оценивать по более чем 30 параметрам. Тогда же она сообщила о формировании переговорной рамки.

Но не все рады видеть Украину в Евросоюзе. Одним из противников вступления нашей страны в ЕС является премьер Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, Украина должна быть "буферной зоной" между Россией и Европой.

Ранее "Телеграф" писал, что быстрого вступления в Евросоюз не будет. Из Европарламента прозвучало резкое заявление в конце января 2024 года.