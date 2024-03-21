Перековался? Майк Джонсон обещает "скорое рассмотрение" для законопроекта о помощи Украине

Джонсон перечислил варианты оказания помощи Украине, которые обсуждаются в Палате представителей

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, постоянно затягивающий с принятием помощи Украине, внезапно сменил риторику. Он заявил, что в ближайшее время пакет помощи Украине будет выдвинут на рассмотрение, поскольку бюджет правительства США на 2024 фактически согласован.

Об этом он заявил на пресс-конференции 20 марта, отвечая на вопросы журналистов, сообщает "Голос Америки". Джонсон пообещал, что медлить с вопросом помощи американским союзникам Палата представителей вроде бы не будет.

"Сейчас речь не идет о механизме финансирования конкретно Украины. Мы говорим обо всем пакете дополнительного финансирования для партнеров. Также сейчас много обсуждают REPO Act, — законопроект, который позволит использовать конфискованные активы российских олигархов и таким образом частично оплачивать помощь Украине. Кроме того, обсуждается концепция оказание помощи в кредит. Среди законодателей сейчас ведется много вдумчивой, целенаправленной работы и обсуждения этого вопроса. Мы понимаем роль, которую играет Америка в мире. Мы понимаем важность послать миру мощный сигнал о том, что мы поддерживаем наших союзников и не можем позволить террористам и тиранам шагать по миру", – заявил он.

При этом финансирование правительства будет согласовано не ранее 22 марта, а после этого Палата представителей уходит на двухнедельные Пасхальные каникулы. Таким образом, помощь Украине и другим союзникам США будет согласована не раньше 9 апреля, когда конгрессмены вернутся с каникул.

Как писал "Телеграф", Майк Джонсон предпочитает выделение средств Киеву в виде беспроцентного кредита, а не гранта без необходимости возврата. Такая позиция совпадает с мнением Дональда Трампа, из-за которого постоянно блокируется помощь Украине.

Напомним, что представитель Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 15 марта также отметила важность помощи Украине. Она ответила на вопрос, возможно ли оказать нашей стране подобную помощь из других ведомств после того, как эти деньги появились у Пентагона из-за экономии в уже заключенных контрактах на замещение переданного Киеву оружия.