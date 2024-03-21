Перекувався? Майк Джонсон обіцяє "швидкий розгляд" для законопроєкту про допомогу Україні

Джонсон перерахував варіанти надання допомоги Україні, які обговорюються в Палаті представників

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який постійно затягує з ухваленням допомоги Україні, раптово змінив риторику. Він заявив, що найближчим часом пакет допомоги Україні буде висунуто на розгляд, оскільки бюджет уряду США на 2024 рік фактично погоджено.

Про це він заявив на пресконференції 20 березня, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє "Голос Америки". Джонсон пообіцяв, що зволікати з питанням допомоги американським союзникам Палата представників нібито не буде.

"Зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування для партнерів. Також зараз багато обговорюють REPO Act, — законопроєкт який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином, частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит. Серед законодавців зараз ведеться багато вдумливої, цілеспрямованої роботи та обговорення цього питання. Ми розуміємо роль, яку відіграє Америка у світі. Ми розуміємо важливість надіслати світові потужний сигнал про те, що ми підтримуємо наших союзників і не можемо дозволити терористам і тиранам крокувати світом", – заявив він.

При цьому фінансування уряду буде погоджено не раніше 22 березня, а після цього Палата представників йде на двотижневі Великодні канікули. Таким чином, допомогу Україні та іншим союзникам США буде погоджено не раніше 9 квітня, коли конгресмени повернуться з канікул.

Як писав "Телеграф", Майк Джонсон віддає перевагу виділенню коштів Києву у вигляді безвідсоткового кредиту, а не гранту без необхідності повернення. Така позиція збігається з думкою Дональда Трампа, через якого постійно блокується допомога Україні.

Нагадаємо, що речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 15 березня також відмітила важливість допомоги Україні. Вона відповіла на питання, чи можливо надати нашій країні подібну допомогу з інших відомств після того, як ці гроші з'явились в Пентагону через економію в уже укладених контрактах на заміщення переданої Києву зброї.