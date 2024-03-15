Последний пакет был "уникальным", но…: в Пентагоне дали прогноз относительно дальнейшей помощи Украине

В Минобороны США также прокомментировали информацию о поставках дальнобойных ракет

Объявление первого в этом году пакета военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов стало "уникальным случаем". Оно произошло на фоне блокировки дополнительного финансирования в Конгрессе.

Об этом на брифинге заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, пишет "Европейская правда". Она ответила на вопрос о том, найдут ли возможность оказать Украине подобную помощь другие ведомства после того, как эти деньги появились у Пентагона из-за экономии в уже заключенных контрактах на замещение переданного Киеву оружия.

"Если будут какие-либо другие контракты, которые будут заключены в рамках тендера, мы, конечно, дадим вам знать. Такое случается, но это были уникальные обстоятельства", – отметила Сингх.

По ее словам, министр обороны Ллойд Остин и президент Джо Байден сочли, что важно использовать эти контракты, чтобы передать Украине чрезвычайный пакет помощи в условиях наступления российской армии. В то же время Сингх не подтвердила, решила ли администрация США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, о чем ранее сообщали СМИ.

Напомним, США после долгой паузы приняли решение выделить Украине долгожданный новый пакет помощи в 300 млн долларов. Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в новом пакете были переданы боеприпасы, которых может хватить на "несколько недель, а возможно и всего на пару недель".