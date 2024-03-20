В США придумали, где найти боевую технику для Украины: предложение уже отправлено

Несколько стран Латинской Америки используют российскую и советскую технику

США продолжают поиски военной техники советского и российского образца для передачи Украине и обратили свое внимание на страны Латинской Америки. Некоторым из них уже предложили обменять ее на аналоги американского производства.

Как сообщается на сайте Пентагона, об этом сообщила глава южного командования США, генерал Лора Ричардсон, всего в регионе есть девять стран, которые имеют запасы российской техники.

"США предлагают обменять это оборудование для использования в Украине и заменят его американским оборудованием, которое намного лучше, чем оборудование российского производства", — говорится в сообщении.

Генерал не стала говорить, какие именно страны имеются в виду.

Как сообщалось ранее Аргентина в начале марта передала Украине два вертолета Ми-17, которые были закуплены у России в 2011 году.

Вместе с тем в сети появлялась информация о том, что Эквадор хочет передать на нужды ВСУ системы ЗРК "Оса" и другую технику, однако из-за "бананового шантажа" Москвы сделка сорвалась.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об итогах 20-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Партнеры Украины заверили в дальнейшей поддержке нашей страны.