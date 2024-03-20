Спикер Джонсон придумал новый ход, чтоб отложить рассмотрение помощи Украине

Все может затянуться до апреля

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который предпочитает выделение средств Киеву в виде беспроцентного кредита, а не гранта без необходимости возврата, заявил, что настроен сначала принять общий бюджет США и только потом перейти к рассмотрению помощи Украины. В этом случае процесс затянется как минимум на три недели.

"Спикер заявил, что хочет сначала сосредоточиться на финансировании правительства и лишь потом перейти к пакету вопросов национальной безопасности, включая помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование мер по усилению безопасности на границе США и Мексики", — сообщает The Hill.

Издание пишет, что это перенесет любые обсуждения по Украине в лучшем случае до 9 апреля. Именно тогда Палата представителей должна вернуться после пасхальных каникул.

Отмечается, что Палата представителей столкнулась с возросшей необходимостью предоставить больше военной помощи Украине. Однако ни официального срока ее утверждения, ни четкой стратегии по этому поводу нет.

Как писал "Телеграф", США после долгой паузы приняли решение выделить Украине долгожданный новый пакет помощи на 300 млн долларов. Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в новом пакете были переданы боеприпасы, которых может хватить на "несколько недель, а возможно и всего на пару недель".

Однако такое выделение помощи – уникальный случай, поскольку трамписты в Конгрессе все еще блокируют миллиарды долларов помощи для Украины. Потому пакет выделили за счет сэкономленных денег Пентагона.